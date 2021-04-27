Çin Rusya'yı yalnız bırakmıyor

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Wang, Batı’nın Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırması nedeniyle Çin yönetiminin Rusya'ya verilen desteği artırmayı planladığını ifade etti.

Wang, “Tek taraflı yaptırımların uygulanmasına kesinlikle karşıyız. Çin ve Rusya, aralarındaki kapsamlı ortaklık ilişkilerini sürdürüyor. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya, devlet egemenliğinin korunması konularında birbirlerine destek olacak” dedi ve ekledi:

“ABD’nin tek taraflı yaptırımları hegemonyanın bir tezahürü olup yaygın olarak protestolara yol açıyor.”

Çinli diplomat, Çin yönetiminin ABD ve Rusya'nın yapıcı bir siyasi diyalog kurabileceklerini ve farklılıkları ‘eşit temelde ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanarak’ çözebileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.

ABD’nin son olarak 15 Nisan’da Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak Moskova, ABD’nin 10 diplomatının sınır dışı edileceğini, ABD’nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışmaların kısıtlanacağını duyurmuş ve ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın ‘istişareler için eve dönmesini’ önermişti. ABD’li Büyükelçi geçen perşembe günü Moskova’dan ayrılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, gerginliğin devam etmesi durumunda Rusya'nın ABD'ye yönelik yeni önlemler alacağını açıklamıştı.