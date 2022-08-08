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Dünya Çin Rusya’ya can simidi oldu!
Dünya

Çin Rusya’ya can simidi oldu!

Temmuz ayı dış ticaret verileri, Çin’in, Batı’nın ambargo uyguladığı Rusya’ya ticari alanda tam bir can simidi olduğunu gösterdi. Çin’in, Ukrayna ile içinde bulunduğu savaş ortamından dolayı uluslararası ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya’dan yaptığı ithalat yüzde 49,3 oranında sıçradı, ihracatı ise yüzde 22,2 oranında arttı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:34:00 -
Çin Rusya’ya can simidi oldu!

Yeni Akit  Ankara

Uzmanların yavaşlama beklentisine karşın Çin’in ihracatı beklentilerin üzerinde büyüyor. Ülkenin temmuz ayındaki ihracatı yüzde 17,9 oranında bir tırmanışına tanık oldu, ithalattaki artış ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bu arada Çin’in Rusya ile ticareti yüzde 37,1 yükselerek olağanüstü bir gelişme gösterdi. Çin’in, Ukrayna ile içinde bulunduğu savaş ortamından dolayı uluslararası ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya’dan yaptığı ithalat yüzde 49,3 oranında sıçradı, ihracatı ise yüzde 22,2 oranında arttı.

Avrupa’dan ithalat azaldı, ihracat arttı

Öte yandan Çin’in Avrupa Birliği ile dış ticaretinde de ithalat gerilerken ihracat artıyor. Çin, Avrupa Birliği’ne yüzde 23,2 oranında artan ihracat yaparken, bu bölgeden ithalatı yüzde 7,4 oranında geriledi. Pinpoint Asset Management (Portföy yönetimi) Başekonomisti Zhang Zhiwei, Bloomberg Haber Ajansı’na verdiği demeçte Çin’in ihracat artışının şaşırtıcı bir pozitif gelişme gösterdiğini belirtti. Uzmanlara göre Çin’in güçlü ihracat yükselişi, iç talebin zayıf kaldığı zorlu bir yılda ülke ekonomisine çok ciddi katkı yapıyor. Ayrıca yüksek ihracat artışı hem Çin parasını güçlendiriyor hem de sermaye çıkışını önlüyor.

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