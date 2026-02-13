  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Mehmet Şimşek: Doğrudan yatırım son 10 yılın en yüksek seviyesinde Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı ABD ile Tayvan arasında dev ticaret hamlesi! Pekin'i ayağa kaldıracak o imza sonrası bölgede kartlar yeniden karılıyor BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde… Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama... Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi Dünyada milyonlar açlıkla boğuşuyor! ‘Sevgililer günü’ tuzağına servet
Dünya Çin roketi geri dönüştürdü: Uzun Yürüyüş-10’da tarihi ilk
Dünya

Çin roketi geri dönüştürdü: Uzun Yürüyüş-10’da tarihi ilk

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin roketi geri dönüştürdü: Uzun Yürüyüş-10’da tarihi ilk

Çin, Uzun Yürüyüş-10 roketinin birinci aşamasını denizden başarıyla çıkarıp geri alarak, Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) öncülüğünde yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde kritik bir eşiği ilk kez aştı.

Çin, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım atarak Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin birinci aşamasını denizden başarıyla çıkarıp geri aldı. Böylece ülke, roketin birinci aşama itici motorunu denizden çıkarma ve yeniden kazanma sürecini ilk kez tamamlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’nın (CMSA) verdiği bilgiye göre, Uzun Yürüyüş-10 roketinin düşük irtifa doğrulama uçuş testi ile yeni nesil mürettebatlı uzay aracı Mengzhou’nun maksimum dinamik basınç altında acil tahliye testi 11 Şubat’ta başarıyla gerçekleştirildi. Testin ardından roketin birinci aşaması planlandığı şekilde denize iniş yaptı.

Denizde görev yapan arama ekipleri, roketin birinci aşamasını bu sabah sudan çıkararak geri alma operasyonunu tamamladı.

Ay keşif görevleri için geliştirilen Uzun Yürüyüş-10 roketinin, gelecekte Dünya’ya yakın yörüngedeki uzay istasyonu görevlerinde de kullanılması planlanıyor.

Program kapsamında geliştirilen birinci aşama itici motorunun yeniden kullanılabilir olması, Çin’in uzay taşımacılığı maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çekirdekte saklı okyanuslar: Dünya suyunu doğarken aldı
Çekirdekte saklı okyanuslar: Dünya suyunu doğarken aldı

Yaşam

Çekirdekte saklı okyanuslar: Dünya suyunu doğarken aldı

125 yıldır sönmeyen ampul: Dünyanın en uzun ömürlü ampulü
125 yıldır sönmeyen ampul: Dünyanın en uzun ömürlü ampulü

Dünya

125 yıldır sönmeyen ampul: Dünyanın en uzun ömürlü ampulü

Bilim dünyasında devrim! Sıvı robotlar katı makinelerin devrini kapatmaya hazırlanıyor.
Bilim dünyasında devrim! Sıvı robotlar katı makinelerin devrini kapatmaya hazırlanıyor.

Teknoloji

Bilim dünyasında devrim! Sıvı robotlar katı makinelerin devrini kapatmaya hazırlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23