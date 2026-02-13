Çin roketi geri dönüştürdü: Uzun Yürüyüş-10’da tarihi ilk

Çin, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım atarak Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin birinci aşamasını denizden başarıyla çıkarıp geri aldı. Böylece ülke, roketin birinci aşama itici motorunu denizden çıkarma ve yeniden kazanma sürecini ilk kez tamamlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’nın (CMSA) verdiği bilgiye göre, Uzun Yürüyüş-10 roketinin düşük irtifa doğrulama uçuş testi ile yeni nesil mürettebatlı uzay aracı Mengzhou’nun maksimum dinamik basınç altında acil tahliye testi 11 Şubat’ta başarıyla gerçekleştirildi. Testin ardından roketin birinci aşaması planlandığı şekilde denize iniş yaptı.

Denizde görev yapan arama ekipleri, roketin birinci aşamasını bu sabah sudan çıkararak geri alma operasyonunu tamamladı.

Ay keşif görevleri için geliştirilen Uzun Yürüyüş-10 roketinin, gelecekte Dünya’ya yakın yörüngedeki uzay istasyonu görevlerinde de kullanılması planlanıyor.

Program kapsamında geliştirilen birinci aşama itici motorunun yeniden kullanılabilir olması, Çin’in uzay taşımacılığı maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.