Çin rokete düştü mü? Yörüngeden çıkarak dünyaya geri dönen Çin roketi nereye düştü?
Son dakika Çin roketi haberi: Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlattı. Ancak Çin roketi uzay yolculuğu çok kısa sürdü ve dünyayı endişeye sürekliyen gelişme yaşanarak Çin roketi yörüngeden çıkarak dünyaya düşmeye başladı. Çin roketinin yönünü yeniden dünyaya çevirmesinden sonra Çin roketi nerede düşecek? Çin roketi düştü mü? Düşen Çin roketi dünyaya zarar verir mi? sorularını yerini endişeye bırakmıştı. Gelen son dakika haberlerine göre, Çin roketi nihayet düştü. Peki Çin roketi nerede düştü?
Çin roketinin düştüğü yer milyonlarca insan tarafından sorgulanıyor. Çin roketinin son durumuna ilişkin son dakika bilgisini Çin resmi haber ajansı yaptı. Habere göre, 21 tonluk roketin büyük bölümü atmosfere tekrar girdiğinde yanarak parçalandı. Açıklamada roket parçalarının Türkiye Saati ile 05.24'te, 2.65 derece kuzey enleminde ve 72.47 derece doğu boylamında indiği belirtildi.
Çin roketi nereye düştü?
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü. Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi. Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.