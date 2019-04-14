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Çin pazarına odaklanan ihracatçılar özel tim kurdu

Türkiye’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği iki ülkeden biri olan Çin’e daha fazla ihracat yaparak dış ticaret açığını azaltmak isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, “Çin Yılı” ilan ettiği 2019 yılında Çin’e yönelik etkinliklerini kesintisiz sürdürüyor.

14 Nisan 2019 Pazar 15:14
Çin pazarına odaklanan ihracatçılar özel tim kurdu

Türkiye’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği iki ülkeden biri olan Çin’e daha fazla ihracat yaparak dış ticaret açığını azaltmak isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, “Çin Yılı” ilan ettiği 2019 yılında Çin’e yönelik etkinliklerini kesintisiz sürdürüyor.



Türkiye’nin ihracatı açısından büyük potansiyel taşıyan Çin pazarı ve sunduğu fırsatlar ile ilgili ihracatçıları bilgilendirmek amacıyla 27 Şubat 2019 tarihinde “Hedef Pazar: Çin” seminerlerine start veren Ege İhracatçı Birlikleri, “Hedef Pazar: Çin” seminerlerinin ikincisini ise; 16 Nisan 2019 Salı günü gerçekleştirecek.



EİB’de Çin Timi kuruldu


Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ‘Çin Timi’ kurduklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 yılı boyunca Çin pazarını tanıtmak amacıyla bu ekibin etkinliklerde kuluçka görevi yapacağını kaydetti.



EİB’den Çin’e ihracatta hedef 1 milyar dolar


Türkiye’nin Çin’e yaptığı 3 milyar dolar ihracata karşılık 21 milyar dolar ithalatı olduğu bilgisini veren Eskinazi, “Çin pazarında istediğimiz noktada değiliz. Yıllık 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Şu anda Çin tarafı dünyadan ithalatını arttırma konusunda çok istekli. 2018 yılında ilk defa dünyanın en büyük ithalat fuarını düzenlediler ve bunu artık her sene düzenleyecekler. EİB’den Çin’e yıllık 300 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Doğaltaş, zeytinyağı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, hububat, bakliyat, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri, tütün sektörlerimizin Çin’e ihracatını arttırma potansiyeli yüksek” şeklinde konuştu.



Dünya’nın en büyük bankasının Genel Müdür Yardımcısı katılıyor


Ege İhracatçı Birlikleri Çin Timi tarafından organize edilen “Hedef Pazar: Çin” seminerler serisinin ikincisinde, “Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti Ticari İlişkilerine Genel Bakış, Çin Halk Cumhuriyeti ile Ticarette Finansman, İletişim Sanatı : Çin’e Açılan Kapı “Çin İş Kültürü ve Herkesin Türkiye’yi Sevmesi İçin Bir Nedeni Vardır başlıklı sunumların olduğu iki oturum olacağı bilgisini veren Eskinazi, “Dünya’nın en büyük bankası konumundaki ICBC Bankası Uluslararası İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Halit Döver, Ticaret Bakanlığı Asya-Pasifik Daire Başkanı Hakan Akgün, Geçmiş dönem T.C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri M. İlker Özdem, Çin’de faaliyet gösteren Türk ürünleri satış merkezi "Bazaar Park" ın kurucusu LUO Ke, TÜSİAD Çin Network Üyesi ve Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Halil İbrahim Topal Çin pazarı ile ilgili çok değerli bilgiler paylaşacaklar. Çin’e ihracat yapmak isteyen ya da arttırmak isteyen tüm ihracatçılarımızı Hedef Pazar: Çin seminerimize bekliyoruz” diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri, Çin’in başkenti Pekin’de Nisan sonu yapılacak “Pekin Expo” ve Şangay kentinde Kasım ayında düzenlenecek “Çin İthalat Fuarı”na etkin bir şekilde katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 15:14
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