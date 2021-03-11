Çin ordusuna hazırlıklı olun talimatı

Ulusal Halk Kongresi’nde (NPC) yapılan ve askeri heyetin katıldığı yıllık meclis toplantısında Başkan Cinping, “Silahlı Kuvvetlerin tamamı her türlü karmaşık ve zor durumla başa çıkmaya her zaman hazırlıklı olmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Askeri harcamalar artıyor

Ordunun geliştirilmesinin “savaşa hazır olma” noktasında olması gerektiğini söyleyen Cinping, 2021’den 2025’e kadar olan 5 yıllık planın ulusal savunma ve orduyu güçlendirmek için iyi bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

12 Mart’ta sona erecek toplantıda bu yılki askeri harcamalara ilişkin yüzde 6,8 oranındaki artış onaylanacak.

Çin ordusunun modernizasyonu ve geliştirilmesine yönelik olarak atılan bu adımların; ABD ile Tayvan arasında tırmanan gerilim, Hindistan sınırındaki olaylar ve Güney Çin denizi ve Doğu Çin Denizi’ndeki adalar üzerinde meydana gelen anlaşmazlıklar üzerine gelmesi dikkat çeken bir unsur olarak görüldü.

Başkan Cinping, geçtiğmiz aylarda orduya hazır olun talimatı vermişti.

ABD’li Genarel uyardı

ABD'nin Pasifik'teki Guam Adası'nın bugünden hedef olduğunu ileri süren ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı'nın başındaki Oramiral Philip Davidson, Çin'in savaş sebebi saydığı ABD'nin Tayvan'a son teknoloji ürünü silah satışlarının devam etmesini ve Guam'a Aegis füze sistemlerinin konuşlandırılmasını Kongre üyelerinden talep etti. Geçen yıl kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında 27.3 milyar dolara mal olacak Pasifik Caydırıcılık Girişimi'nin (PDI) öncelikleri arasında 1.6 milyar dolarlık Aegis sistemlerinin konuşlandırılması da var.

Oturum sırasında Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Jack Reed, "Bu yılın NDAA'sı üzerinde çalışmaya başlarken, PDI'nın momentumunu diri tutmak bu komisyonun baş odaklarından biri olacak" dedi. Davidson da Çin'i geri püskürtme çabalarında ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'yı biraraya getiren dörtlü 'Quad' ittifakının önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Davidson, 'Washington'ın dünya liderliği rolünü 2050'ye kalmadan devralmak isteyen Pekin'in 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceğini' iddia etti.