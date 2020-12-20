Çin ordusu tehlikeyi duyurdu! ‘Boğazdan geçtiler takip ettik’

Çin Silahlı Kuvvetleri Cumartesi günü, Tayvan Boğazı'ndan geçerken bir ABD savaş gemisinin tespit edildiğini ve izlendiğini duyurdu.

Çin ordusu, Doğu Bölge Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "hava ve deniz kuvvetleri boğazdan geçen gemiyi seyir halindeyken izledi’’ ifadeleri kullanıldı.

ABD Donanması ise, güdümlü füzelerle donanmış USS Mustin'in "uluslararası hukuka uygun olarak 19 Aralık'ta Tayvan Boğazı'nı rutin olarak geçtiğini" belirtti.

"Geminin Tayvan Boğazı'ndaki geçişi, Amerika'nın bölgede serbest ve açık geçiş taahhüdünü gösteriyor" yorumları basına yansıdı.

Çin makamlarının kınadığı ABD Donanması'nın Tayvan Boğazı'nı bu yıl on ikinci kez geçtiği belirtiliyor.

Amerika'nın Tayvan'ın bağımsızlığını tanıması, Donald Trump’ın görev sürecinde ekonomik sıkıntıların Çin’e bağlanması ve koronavirüs suçlamaları dahil olmak üzere bir çok suçlama Çin’i ayağa kaldırdı.

Siber saldırılar

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi kurumlara yapılan siber saldırılar hakkında kendisine tam bir bilgilendirme yapıldığını belirterek, “Siber saldırı gerçekte sahte haber medyasında olduğundan çok daha büyük” diye yazdı.

Kara liste

ABD Çin’in en büyük çip üreticisi SMIC de dahil olmak üzere onlarca Çinli şirketi bugün kara listeye eklemeye hazırlanıyor.

Çin’e karşı sıkı tutum takınan lider olarak anılmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki son haftalarında atacağı bu adım, Trump’ın mirasını pekiştirecek. ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Joe Biden göreve 20 Ocak’ta başlayacak.