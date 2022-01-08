Çin neden silah satamıyor? Uzmanlar değerlendirdi

Pakistan, Hindistan'ın Rafale uçaklarını satın almasına karşılık olarak Çin yapımı 25 J-10C savaş uçağı satın aldı. Yaşanan bu gelişme Çin silah ihracatı için Pakistan'ın önemli bir konumda olduğunu gösteriyor.

Pakistan'a askeri ihracatı yapmasına rağmen Çin'in genel silah ihracatındaki küresel pazar payında düşüş görülüyor.

Uzmanlara göre bu düşüş, Batılı sistemlerin aksine Çin silahlarının gerçek bir savaşta değerini kanıtlayamamış olmasından kaynaklanıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Çin; ABD, Rusya ve Fransa'nın ardından küresel düzeyde dördüncü silah ihracatçısı konumunda yer alıyor. Fakat kısa bir süre önce yapılan araştırmalar yılda 3 milyar ila 4 milyar dolar değerinde silah ihraç eden Çin'in ihracat rakamlarında düşüş yaşadığını gösterdi.

Cazip teklifler

Çin silah ihracatı konusunda rakamsal bazda düşüşler yaşasa da hali hazırda askeri satışlar yaptığı ülkeler var. Çin'den silah ihracatı yapan ülkelerin ABD, Fransa, Almanya gibi Batılı ihracatçılarla arasının bozuk olduğu görülüyor.

Çin ayrıca ülkesinden silah ihracatı yapan ülkelere hediyeler, bağışlar ve esnek ödeme planları sunuyor.

Kaynak: Akşam