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Çin milli savunma konusunda beyaz kitapçık yayınladı

Çin, yeni dönemde milli savunma politikası hedefleri, güçlendirilmiş bir milli savunma ve güçlü bir ordu oluşturma çapalarını anlatan beyaz kitapçık yayınladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:35
Çin milli savunma konusunda beyaz kitapçık yayınladı

Çin, yeni dönemde milli savunma politikası hedefleri, güçlendirilmiş bir milli savunma ve güçlü bir ordu oluşturma çapalarını anlatan beyaz kitapçık yayınladı.


Çin Devlet Konseyi Enformasyon Dairesi tarafından yayınlanan “Yeni Dönemde Çin’in Milli Savunması” adını taşıyan beyaz kitapçığın uluslararası toplumun Çin’in milli savunmasını anlamasına yardım etmesi amacıyla hazırlandığı kaydedildi. Kitapçıkta Çin’in 1979 yılında savunmaya yıllık milli gelirin yüzde 5,43’ünü ayrılırken, 2017 yılında bu oranın 1,26’ya düştüğü kaydedildi. Kitapçıkta ayrıca Çin ordusunun Hong Kong hükümetinin istemesi halinde sosyal düzeni sağlamak üzere Hong Kong’a asker konuşlandırabileceği de kaydedildi.


Çin’in yeni dönemde milli savunma siyasetinin anlatıldığı beyaz kitapçık 6 bölümden oluşuyor. Kitapçıkta uluslararası güvenlik durumu, yeni dönemde Çin’in güvenliği için milli güvenlik politikası, yeni dönemde Çin ordusunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi, Çin’in milli savunma ve silahlı kuvvetlerinde reform, makul ve uygun savunma harcaması, insanlığın ortak geleceğini paylaşan bir toplum inşa etmek için aktif katkıda bulunma bölümleri yer alıyor.


Kitapçık, Çin hükümetinin 1998’den beri milli savunma konusunda hazırladığı 10. beyaz kitapçık. Kitapçığın Çin Komünist Partisi’nin 2012 yılından bu yana en kapsamlı beyaz kitapçık olduğu kaydedildi. Beyaz kitapçıkta, geçen 4 yılda Çin’in çevre ve yeteneğinde büyük değişim yaşandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:35
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