Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

PBoC'den yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldüğü bildirildi.

Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi.

Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9,8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8,1 oldu.

Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.

Analistler ayrıca, geçen yılın aralık ayında zorunlu karşılık oranlarında ve politika faizinde indirime giden PBoC'nin, ekonomiyi desteklemeye yönelik faiz indirimlerine devam edebileceğini dile getirdi.