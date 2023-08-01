Çin Merkez Bankası, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da şube açtı

Bakan, “Pakistan tarafı, Pakistan-Çin iş birliğinin gelişimini daha güçlü kararlılık ve daha etkili tedbirlerle ilerletecek ve Pakistan-Çin her türlü hava koşulunda stratejik işbirliğine dayalı ortaklığını pekiştirmeye ve derinleştirmeye devam edecek” dedi.

Konuyla ilgili bir konuşma yapan Çin Halk Bankası Başkan Yardımcısı Xuan Changneng, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) lansmanının 10. yıldönümünde BOC’nin başka bir şubesinin açılmasının finansal durumu güçlendirmek için olumlu bir uygulama olduğunu söyledi.

BOC Başkanı Liu Jin, bankanın küreselleşmedeki avantajlarından tam olarak yararlanmaya devam edeceğini, Kuşak ve Yol Girişimi’nin yüksek kaliteli ortak inşasını aktif olarak teşvik edeceğini ve Pakistan’ın altyapı inşaatı ve sanayileşmesini desteklemede daha büyük bir rol oynayacağını söyledi. Yeni şube BOC’nin Pakistan’daki ikinci şubesi oldu, ilki 2017 yılında güneydeki liman kenti Karaçi’de açılmıştı.