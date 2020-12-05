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Yaşam Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yan etkisi var mı?
Yaşam

Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yan etkisi var mı?

Çin aşısının zararları, yan etkileri var mı? sorusu son günlerde en çok merak edilen ve konuşulan konular arasında yer alıyor. Günler sonra Türkiye'de uygulanması planlanan Çin aşısı CoronaVac isimli aşının yan etkisinin bulunup bulunmadığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Peki, uzmanlara göre Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yan etkisi var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:50:00 -
Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yan etkisi var mı?

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye genelinde 24 merkezde devam eden Çin aşısıyla ilgili uygulamalar hakkında bilgi verdi. 

CoronaVac'ın yan etkisi var mı?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım'daki konuşmasında bu aşıların Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapılabileceğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye genelinde 24 merkezde devam eden Çin aşısıyla ilgili uygulamalar hakkında bilgi verdi. Ünal "Faz 3 çalışmaları kapsamında 40 bin gönüllü vatandaş aşı olmak için başvuru yaptı. 20 Kasım'dan itibaren sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 bin gönüllü aşılandı. Gönüllülerde herhangi ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Her gün yaklaşık 250 kişi gönüllü olmak için başvuruda bulunuyor" dedi.

CoronaVac nasıl üretildi?

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Moderna ve BioNTech aşıları ise yeni bir yöntem olan mRNA tekniğiyle üretiliyor. Bu aşılar kolaylıkla yüksek sayılarda üretilebilirken CoronaVac'ın üretimi için tavuk yumurtası gerekiyor.

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