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Dünya Çin medyasından ABD'ye tepki: Kırmızı çizgiyi aştınız
Dünya

Çin medyasından ABD'ye tepki: Kırmızı çizgiyi aştınız

Çin devlet medyası, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını bildiren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 17:03:00 -
Çin medyasından ABD'ye tepki: Kırmızı çizgiyi aştınız

Çin devlet medyası, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu hedef aldı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'daki haberde, kısıtlamaların kaldırılmasının, Pompeo'nun, "sadece haksız çatışmaları körüklemekle ilgilendiğini ve dünya barışıyla hiçbir ilgisi olmadığını" kanıtladığı ileri sürüldü.

Pompeo'nun, iki ülke arasındaki ilişkilerde kötü niyetli ve kalıcı izler bırakmaya çalışmakla suçlandığı haberde, Trump yönetiminin Tayvan'a yaptığı son hamleye tepki gösterildi.

Devlet yayıncısı CCTV'de yer alan bir programda ise Pompeo, bir sonraki ABD yönetimini "korkakça sabotaj" etmekle suçlandı.

Trump yönetiminin, görevden ayrılmadan önce "evi yakma çabaları" içinde olduğu belirtilirken, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve başlamadan ABD'li yetkililerin Çin ile tehlikeli kırmızı çizgiyi aştığı yorumu yapıldı.

Çin'in devlete ait Global Times gazetesinin editörü Hu Xijin de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pompeo'nun açıklamalarının, ABD'nin Tayvan politikası için yeni başlangıç ​​noktası olması durumunda, Tayvan'ın hayatta kalması için geri sayımın da başlangıcı olacağını ifade etti.

Hu, Çin'in savaş uçaklarının her an Tayvan adası üzerinde uçabileceği tehdidinde bulundu.

Pompeo, bugün, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını bildirmişti.

Bakan Pompeo, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kısa süre içerisinde Tayvan'ı ziyaret edeceğini kaydetmiş, Çin ise bu tür bir ziyarete şiddetle karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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