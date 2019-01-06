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Çin medyası duyurdu! Galatasaray o golcü ile anlaşma sağladı

Çin medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray, Guangzhou takımında forma giyen Alan Carvalho ile anlaşma sağladı.

06 Ocak 2019 Pazar 13:44
Çin medyası duyurdu! Galatasaray o golcü ile anlaşma sağladı

Sarı kırmızılılar uzun süredir Çin ekibi Guangzhou’nun 29 yaşındaki Brezilyalı forveti Alan’la ilgileniyordu. Çin Ligi’ne getirilen yabancı kısıtlamasının ardından birçok önemli isim ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Dün yapılan haberlerde Guangzhou’nun, Alan’a gitmesi için mecburen izin verdiğini yazıldı. Yıldız forvetin Galatasaray’la anlaştığı belirtilirken sambacının 9 Ocak’ta Sarı-Kırmızılı ekibin Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Çarşamba günü imzaya geliyor

Alan’ın, çarşamba günü basın karşısında imza atacağı da yazıldı. Hatta maaşı da duyuruldu. Buna göre; başarılı oyuncu Galatasaray’dan senelik 3.5 milyon euro garanti maaş alacak. Bunun yanında puan başı primleri de olacak. Geçen sezon Guangzhou Evergrande’yle 22 maça çıkan sambacı, 19 gol ve 8 asistle harika bir performans sergilemişti. Çin basını, Galatasaray’ın çok akılcı bir transfer hamlesi yaptığına dikkat çekti ve Alan’a övgüler dizdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:44
  1. Antalya
  2. Galatasaray
  3. Alan Carvalho
  4. Çin
  5. Guangzhou

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