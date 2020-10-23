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Aktüel Çin lideri Şi, Kore Savaşı anma toplantısında ABD'ye "tek taraflılıktan kaçınma" mesajı verdi
Aktüel

Çin lideri Şi, Kore Savaşı anma toplantısında ABD'ye "tek taraflılıktan kaçınma" mesajı verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:15:40 -
Çin lideri Şi, Kore Savaşı anma toplantısında ABD'ye "tek taraflılıktan kaçınma" mesajı verdi

ANKARA (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Kore Savaşı'na girmesinin 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma toplantısında, son dönemde siyasi ve diplomatik gerilim yaşadığı ABD'ye "tek taraflılıktan kaçınma" mesajı verdi.

Devlet Başkanı Şi, Pekin yönetiminin "ABD Saldırganlığına Direniş ve Kore'ye Yardım Savaşı" olarak adlandırdığı müdahalenin yıl dönümünde, başkent Pekin'de Kore'de savaşan "Çin Halk Gönüllüleri" birliklerinden gazilerin, devlet ve parti görevlileri ile ailelerinin katıldığı toplantıda konuştu.

Şi, konuşmasında bugünün dünyasında tek taraflı, korumacı ve bencil çıkar algısına dayalı siyasetin mümkün olmadığını belirterek, "Kibir, yalnızca kendi istediğini yapmak, hegemonya kurma çabası, tahakküm ve zorbalıkla bir yere varılamaz." dedi.

Şi'nin sözlerinin, ABD ile Çin ilişkilerinin, dış ticaret alanındaki anlaşmazlıkların yanı sıra insan hakları, casusluk iddiaları, Pekin yönetiminin Hong Kong, Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki tutumuna yönelik eleştiriler nedeniyle en kötüleştiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'ında Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki güçlerin müdahalesinin ardından Kuzey Kore'ye destek vermişti. Ülke, halen Kuzey Kore rejiminin diplomatik destekçisi ve ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

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