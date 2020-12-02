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Aktüel Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti
Aktüel

Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:56:30 -
Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti

PEKİN (AA) - Çin, ABD'nin, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını uygulamayı gevşettiğine dair suçlamalarını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore işlerinden sorumlu temsilci yardımcısı Alex Wong'un, Pekin yönetiminin, Kuzey Koreli sözleşmeli işçilerin sınır dışı edilmesi gerekliliği dahil birçok BM yaptırımını uygulamaya teşebbüs bile etmediği yönündeki suçlamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hua, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi ve "sorumlu bir büyük güç" olarak daima ciddiyetle BMGK kararlarını uyguladığını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

"Mevcut durumda tüm tarafların, enerjilerini ve zamanlarını Kore yarımadasında siyasi uzlaşı sürecinin teşvik edilmesine harcaması, yaptırımların (Kuzey Kore) nüfus ve yaşam üzerindeki negatif etkisine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini" dile getiren Hua, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 salgını yayılmaya devam ederken bir kez daha Güvenlik Konseyi'ne mümkün olan en kısa sürede kararın iptal edilebilir maddesi üzerinde görüşmeler başlatmasını, yaptırımlarda, özellikle insanların geçim kaynakları alanında, gerekli düzenlemeleri yapması ve yarımadada siyasi çözüm için koşulları yaratması çağrısında bulunuyoruz."

- Wong'un suçlamaları

ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore işlerinden sorumlu temsilci yardımcısı Alex Wong, salı günü Washington'daki bir seminerde, Çin hükümetinin, giderek artan biçimde şirketlerin Kuzey Kore ile BM'nin yasakladığı mallar üzerinden ticaret yapmalarına izin verdiğini iddia etmişti.

Wong Çin ve Kuzey Kore bandıralı gemilerin, Kuzey Kore'nin yaptırıma tabi kilit ihracat maddesi kömürü düzenli taşıdıklarını belirtmişti.

Alex Wong ayrıca yaptırımları kaldırmanın veya gevşetmenin, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda daha az istekli davranmasına neden olacağını belirterek "Çinli liderler bizden temelini atmadan evin çatısını inşa etmemizi, dahası evi döşememizi istiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

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