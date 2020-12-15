  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin, kütle çekimi dalgalarını incelemek amacıyla uzaya iki uydu gönderdi
Aktüel

Çin, kütle çekimi dalgalarını incelemek amacıyla uzaya iki uydu gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:22:58 -
Çin, kütle çekimi dalgalarını incelemek amacıyla uzaya iki uydu gönderdi

ANKARA (AA) - Çin, kütle çekimi dalgalarını incelemek üzere uzaya iki gama ışını uydusu fırlattı.

Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumundan yapılan açıklamada, kütle çekimi etkisi yaratacak büyük çaplı olayları gözlemleyecek ikiz uyduların Long March 11 roketiyle sabah saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletindeki Siçang Uydu Fırlatma Merkezinden uzaya yollandığı bildirildi.

Açıklamada, uyduların 600 kilometre irtifada Dünya'nın iki ucundaki yörünge konumlarına yerleştiği belirtildi.

Çin Bilimler Akademisi Ulusal Uzay Bilimi Merkezi Başkaı Vang Çi, devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu bilimsel uydular, ülkemize Güneş'in etkinliği ve Dünya ile Güneş'in ilişkisi konusunda çığır açıcı araştırmalar yapılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın SWIFT ve Fermi gama ışını teleskopları, dünya yörüngesinde aktif durumda bulunuyor.

- Kütle çekimi dalgaları

Kütle çekimi dalgaları, büyük çaplı kütle devinimlerinin evrenin uzam-zaman dokusunda yarattığı dalgalanma etkileri olarak tanımlanıyor.

Albert Einstein'ın 20. yüzyılın başında Genel Görelilik Teorisi içinde ortaya attığı kütle çekimi dalgaları, ilk kez Eylül 2015'te ABD'nin Luisiana eyaletindeki Amerikan Ulusal Bilim Vakfına ait yer istasyonu Lazer Interferometre Kütle Çekimi Dalga Gözlemevi (LIGO) tarafından kaydedilmişti.

Söz konusu gözlemde, Dünya'dan 1,3 milyar ışık yılı ötede iki dev kara deliğin birbiriyle çarpışarak birleşmesinden ortaya çıkan kütle çekimi dalgalanmaları kayıt altına alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay