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Çin kulübü Anderson Talisca'nın bonservisini satın aldı! Tam 19.2 milyon Euro...

Çin Ligi takımlarındanGuangzhou Evergrande kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca'nın bonservisini aldığını açıkladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 03:09
Çin kulübü Anderson Talisca'nın bonservisini satın aldı! Tam 19.2 milyon Euro...

Beşiktaş forması altında Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında kiralık olarak forma giyiyordu. Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Benfica Kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda Anderson Talisca'nın bonservisini satın aldı.

Beşiktaş yönetiminin de çok uğraştığı Anderson Talisca için Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande 19,2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 03:09
  1. Anderson Talisca
  2. Çin Ligi
  3. Guangzhou Evergrande
  4. Beşiktaş

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