Çin kulübü Anderson Talisca'nın bonservisini satın aldı! Tam 19.2 milyon Euro...

Beşiktaş forması altında Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında kiralık olarak forma giyiyordu. Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Benfica Kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda Anderson Talisca'nın bonservisini satın aldı.

Beşiktaş yönetiminin de çok uğraştığı Anderson Talisca için Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande 19,2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.