Çin köşeye sıkıştı! Koronavirüste yeni deliller çıktı

Dünyayı etkisi altına alan bir buçuk yıldan fazladır tüm hayatı tepetaklak eden koronavirüs salgınında yaşanan yeni bir gelişme, bomba etkisi yarattı. Koronavirüsün kökenlerine dair yapılan araştırmalarla ilgili aylardır ortaya atılan iddialar, bu kez bulgularla birlikte desteklendi.Virüsün ortaya çıkış şekliyle ilgili soruşturmalar devam ederken, yeni yayınlanan bir kitap tüm iddialara ışık tuttu.

Laboratuvarda olağanüstü hareketlilik

Araştırmacı gazeteci Sharri Markson imzasıyla yayınlanan "Wuhan'da aslında neler oldu?" kitapta, Wuhan laboratuvarında ilk günden itibaren yaşanan hareketliliği ortaya koydu.Çin hükümeti ve Wuhan yetkilileri tarafından her seferinde inkar edilse de laboratuvarda yaşanan olağandışı hareketliliği kanıtlarıyla ortaya koyan kitap, dünya gündemine oturdu.Üst düzey yetkililerin ifadelerinin yer aldığı kitapta, Çinli yetkililerin ilk günden itibaren kanıtları saklamak için büyük bir efor sarfettiği belirtildi.

Bilgisayarların veri tabanını silmişler!

Virüsün neden olduğu ilk vakaların ortaya çıkmaya başlamasından hemen önce laboratuvarda büyük bir paniğin başladığını belirten Markson, veri tabanlarının bu zaman aralığında silinmiş olduğunu söyledi.Düzinelerce bilim insanının, virüsle enfekte olmuş bir araştırmacının "hatasını" örtbas etmek için görevlendirdiğini söyleyen Markson, laboratuvarda bulunan tüm atıkların bir iki gün içinde imha edildiğini yazdı.

Tüm şehirde dev sinyal kesintisi!

İlk vakanın görülmesinden önce Wuhan kentinde dev bir sinyal kesintisi yaşandığına dikkat çeken Markson, hiçbir cep telefonu faaliyetinin yaşanmadığı ve havaalanında uçuşların gerçekleşmediği bir haftanın son derece şüphe uyandırıcı olduğundan bahsetti.Markson'a açıklamalarda bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu büyük önlemlerin, net bir örtbas girişimine işaret ettiğini vurguladı.

Pandemiden önce maskeli tatbikat

"Tüm bunlar, DSÖ'nün, herhangi bir Batılı ülkenin veya herhangi bir bilim insanının virüsün kökenini belirleme kapasitesini gizlemek için kapsamlı, iyi düşünülmüş, Pekin merkezli bir çabayı ortaya koyuyor. Ve bu çaba halen devam ediyor." ifadelerini kullanan Pompeo, bu sözleriyle büyük ses getirdi.ABD'li diplomat David Stilwell ise, Çin'in çabalarıyla ilgili "Bu yüzyılın örtbas girişimidir. Watergate skandalını bile gölgede bırakacak kadar büyük bir olaydır" ifadelerini kullandı.Virüsün ortaya çıkmasından hemen önce geliştirilen yeni bir PCR testinin de şüphe uyandırıcı olduğunu söyleyen Stilwell, Çin hükümetinin de olaya dahil olduğunu vurguladı.Markson'ın kitabında yer alan bir diğer detaysa, dikkatleri üzerine çekti. Pandeminin başlamasından aylar önce, maskeli askeri birliklerin havaalanı ve hastanelerde tatbikat gerçekleştirmesi, bu çabanın bir kanıtı olarak öne çıktı.