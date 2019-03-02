Çin Komünist rejimi, İslam'a savaş açtı! Hilallerin hepsi yere indirildi

Komünist rejiminin, İşgali altında bulundurduğu Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur halkına karşı uyguladığı baskıları ve yasakları şimdi de ülkenin diğer eyaletlerine taşıdığı bildirildi.

‘Hilal'e savaş açmakla eleştrilen Çin rejiminin başlattığı ve ismini “Müslümanları Çinilileştirme” olarak adlandırdığı, ‘yasakçı uygulamaları', ülkenin kuzeyindeki Gansu Eyaleti ile Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde hayata geçirdiği öğrenildi.

Camileri zorla kapatılarak kültür merkezine dönüştürüldü

Bütün yasakçı tedbirlere rağmen, ülkede İslam'a karşı ilginin her geçen gün artmasından endişe eden Çin rejiminin; Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki camileri zorla kapatıp, kültür merkezine dönüştürdüğü; binalardaki İslâmi sembolleri de yere indirdiği tespit edildi.

Komünist rejimin; Temmuz 2018'de İslâmi mimarisi ve sembolleriyle ünlü Hui Uluslararası Özel Park'ını kapattığı, parktaki hilal, Kur'an ayetleri ile Arapça desenleri yok ettiği öğrenildi.

Kapatılan parkın geleneksel ‘Çin meydanı'na; parktaki caminin ise, ‘Zhangjiachuan Kültür Sergi Salonu'na dönüştürüldüğü bildirildi. Parktaki caminin çatısının dört köşeli, merkezi kubbeli ve yaklaşık 10 metre yüksekliğinde de dört kulesi bulunduğu öğrenildi.

Her kulesinde ve kubbesinde yaklaşık altı metre yüksekliğinde hilal sembollerinin bulunduğu, bu sembollerin hepsinin yere indirildiği bildirildi.

İslâmi semboller yere indirildi, Çin bayrağı asıldı

Aynı yıkım uygulamasının Ningxia'nın Guyuan şehrinde bulunan camilerdeki dini semboller için de geçerli olduğu gözlendi. Geçen mart ayında Gueng şehrinin Pengyang ilçesinde bulunan Yangfang Camii'nin kubbesi sökülüp, hilal ayakları her iki tarafta yükselen direklerden indirildiği öğrenildi.

Caminin daha sonra yönetim tarafından kapatması sonucu bu şehirde yaşayan Müslümanların, ibadet için uzaktaki Yangfang Büyük Camii'ne gitmekten başka seçeceği bulunmadığı bildirilirken; mayıs 2018 yılında, caminin üstündeki İslâmi sembollerin de hükümet tarafıdan zorla indirildiği öğrenildi. Yıkılan caminin, yıkım masraflarının ise cami müslümanlarına yüklendiği bildirildi.

Hilal ve İslâmi sembolleri, camilere asılan “5 gerekliliği yerine getir” yazılı İslami afişlerlerinin Yangfanc Büyük Camii tepesinden kaldırıldığı, yerine “Çin rüyasını inşa et” yazılı ilan panosu ve ülkenin ulusal bayrağı asıldığı gözlendi.

Hoparlörle ezan okunması yasaklandı

Çinli yetkililerin, Müslümanların ibadeti sırasında camilerden hoparlörle ezan okumasına izin vermediği de öğrenildi.

Pengyang ilçesindeki Yangjiawan Camii ile Yanghe Camii ve Jingyuan ilçesindeki Shangyan Köy Camii'nin tepelerindeki İslâmi sembollerin zorla kaldırıldı bildirildi.

Çin basınında çıkan haberlerde ise, cami ve İslami sembollere karşı başlatılan savaşın, “Müslümanları Çinlileştirme” olarak adlandırıldığı görüldü.