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Dünya Çin 'kırmızı alarm' vermeye devam ediyor
Dünya

Çin 'kırmızı alarm' vermeye devam ediyor

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzey, doğu ve iç kesimlerinde etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yayımladığı "kırmızı uyarının" sürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 07:06:00 -
Çin 'kırmızı alarm' vermeye devam ediyor

Merkezden yapılan açıklamada, bugün Gansu, Şaanşi, Hınan, Anhui ve diğer eyaletlerin bazı bölümlerinde 35 ila 39 derece sıcaklık değerlerinin görülmesinin beklendiği belirtildi.

Şaanşi, Siçuan, Hubey, Hunan, Anhui, Ciangşi ve Cıciang eyaletleri ile Çongçing'de ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, yerel otoritelere sıcak hava dalgasına karşı önlem almaları, açık havadaki iş faaliyetlerini durdurmaları, yangın koruma tedbirlerine hassasiyet göstermeleri ve kırılgan durumdaki nüfusun ihtiyaçlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.

"Kırmızı" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, subtropikal yüksek basınçtan kaynaklanan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Ağustos'ta bu yılın ilk "kırmızı uyarısını" yayımlamıştı.

Doğu ve kuzey kesimlerinde son 60 yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcak hava dalgası nedeniyle Yangzı Nehri'nde son 157 yılın en düşük su seviyesi ölçülmüştü.

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