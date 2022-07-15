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Dünya Çin Kemalizm'i örnek aldı, Doğu Türkistan'da ezanı değiştirdi!
Dünya

Çin Kemalizm'i örnek aldı, Doğu Türkistan'da ezanı değiştirdi!

Çin'in kontrolü altında bulunan Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerinin gittiği birçok camide ezanın ve kametin değiştirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 10:17:00 -
Çin Kemalizm'i örnek aldı, Doğu Türkistan'da ezanı değiştirdi!

Bölgeden son yıllarda çeşitli tarihlerde paylaşılan görüntülerde, Çin'deki Komünist Parti yönetiminin Doğu Türkistan'daki ezan ve kameti değiştirdiği görülebiliyor.

Camilere yerleştirilen levhalarda ezanın değiştirilmiş halinin metnine yer veriliyor.

Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesindeki Guma yerleşimindeki bir camiden aktarılan görüntüler, değiştirilen ezanı ortaya koyuyor.

Değiştirilen ezan ve kametin metinleri ise şöyle:

Ezan:

"Biz vatanın evlatları, biz vatanın evlatları
Vatanımız uludur, vatanımız uludur
Namaz vakti geldi, dilek dilemeye geliniz
Vatanımızın barışçıl-ebedi oluşunu
Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dileyelim"

Kamet:

"Biz vatanın evlatları biz vatanın evlatları
Vatanımız uludur, vatanımız uludur
Namaza hazırlandık, muvaffakiyet diliyoruz
Vatanımızın barışçıl-ebedi oluşunu
Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dileyelim"

Çin'in Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslüman Uygur Türkü'nü baskı altında tuttuğu, İslam'ın yaşanmasını kısıtladığı, insanları toplama kamplarına attığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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