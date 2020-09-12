Çin, kayıp olduğu açıklanan 5 Hindistan vatandaşını salıverdi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, Çin'in, ay başında Arunaçal Pradeş eyaletinde kaybolan 5 Hindistan vatandaşını salıverdiğini açıkladı.

Hindistan ordusu, Çin tarafının salıverdiği 5 avcının, ailelerine teslim edilmeden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını bildirdi.

Çin'in Global Times gazetesi ise serbest bırakılan bu kişilerin, avcı kıyafetleri giymiş gizli ajanlar olduğunu yazdı.

Çin ile Hindistan arasında sınır bölgesinde gerilim yaşanırken, söz konusu kişilerin 2 Eylül'de kaybolduğu duyurulmuştu.

Moskova'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında bir araya gelen Hindistan ve Çin Dışişleri Bakanlarının birliklerin sınır bölgelerinden geri çekilmesi, uygun bir mesafenin muhafaza edilmesi ve Ladakh'ta gerilimin düşürülmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

- Haziran'da 20 Hint askeri ölmüştü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini bildirerek, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül’de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.







