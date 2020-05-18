Çin karantinayı tekrar başlatacak

Münübe Yılmaz

Kovid-19 salgının ortaya çıktığı ilk ülke olan Çin, yeni korona virüs vakalarının tespit edilmesinden sonra artan ikinci dalga korkusuyla karantinayı tekrar başlatacak. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun son 24 saatte ülke genelinde 7 yeni korona virüs vakası ve 1 de ölümün tespit edildiğini açıklamasının ardından, vakaların 2’sinin ortaya çıktığı Jilin eyaletinde, Wuhan-style denilen karantina başlatılacağı duyuruldu. Şehirdışına araç ve bireysel olarak seyehat kısıtlamalarını içeren karantina döneminde, okullar, sinema, spor ve eğlence salonları da tekrar kapatılacak. Batı’daki ülkelerin aksine tüm alışveriş merkezi ve marketlerin de kapatılacağı Jilin’de, acil ihtiyaçlar için her evden bir kişnin dışarı çıkmasına izin verilecek. İkinci dalga endişesiyle Cuma günü Jilin’deki bir spor salonu da hastaneye dönüştürüldü. Çin'de ortaya çıkan yeni vakaların 2’sinin Jilin eyaletinden, 1 vakanın Shanghai eyaletinden 4 tanesini ise yurtdışı kaynaklı olduğu açıklanmıştı.