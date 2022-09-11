Çin karantina değil açlık katliamı yapıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Doğu Türkistan’da, özellikle de Gulca şehrinde Müslüman Uygurlar, kapıları dışarıdan kapatılarak aylardır evlerine hapsedilmiş durumda. Komünist Çin hükümetinin Müslüman Uygur Türklerine toplama kamplarında yaptığı zulümler yetmemiş gibi şimdide salgını bahane ederek karantina adı altında evler hapsediyor. Gıda ve diğer ihtiyaçları çözümsüz bırakılan Uygurların açlıktan, hastalıklardan öldüğü veya dayanamayıp intihar ettiği haberleri gelmeye başladı. Çocuklarının açlıktan ölme durumuna gelmesine dayanamayan anne babaların yüksek katlardan atlayarak intihar ettiği videolar sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı. Hasta olan ve ilaç bulamayan aynı zamanda da beslenemeyen hastaların bulundukları evlerde çaresizce öldüğü görüntülerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından açıklanan, “Doğu Türkistan Raporu” Çin’in Uygur Türklerine yönelik insanlık dışı tüm rezilliklerini gözler önüne sererken Çine karşı hiçbir yaptırım uygulanmaması insanlık adına utanç olarak değerlendiriliyor.

Müslümanların olduğu bölgelerde uygulanıyor

Türkiye’de bulunan Doğu Türkistan Toplama Kamp Mağdurları Platformu yarın Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini açıkladı. “Karantina değil katliam” sloganı ile Çin’in yaptığı katliamların dünya kamuoyuna anlatmayı hedefleyen platformdan kız kardeşi ve yakınları toplama kamplarında bulunan Medine Nazimi Akit’e yaptığı açıklamada, “Çin’in kirli emeli. Açlık katliamı yapılıyor. Gulca şehrinden sonra Urumçi’yi de eklediler. Aslında buralarda hiç vaka yok, sadece bu bir bahane olarak kullanılıyor. Bir sürü insanı kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden aynı yere kapatıp açlığa mahkum ediliyor. Böyle yerlerde sağ olan biri bile hastalanır. Buralarda karantina değil toplu ölümler yaşanıyor. Çin hükümeti karantina adı altında Uygurları evlerine zorla kapatıyorlar. Açlık ve hastalık yüzünden Uygurlar toplu ölüyor ya da intihar ediyorlar. Bu sebeple İstanbul’da protesto eylemleri gerçekleştireceğiz” dedi.