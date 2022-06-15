Çin ile Rusya arasında temas

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü öğleden sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Xi, görüşme sırasında, yılın başından bu yana ikili ilişkilerin küresel çalkantılar ve dönüşümler karşısında sağlam bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü kaydetti.

"İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği istikrarlı bir ilerleme kaydetti" diyen Xi, Heihe-Blagoveshchensk sınır ötesi otoyol köprüsünün trafiğe açıldığını ve bunun iki ülke arasında yeni bir kanal oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Xi, Çin tarafının, pratik ikili işbirliğinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini desteklemek için Rus tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, "Çin, egemenlik ve güvenlikle ilgili temel çıkarlarının yanı sıra karşılıklı temel endişeler konusunda birbirlerini desteklemeye devam etmek, stratejik koordinasyonlarını derinleştirmek ve Birleşmiş Milletler, BRICS mekanizması ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi önemli uluslararası ve bölgesel kurumlarda iletişim ile koordinasyonu güçlendirmeye niyetli" ifadesini kullandı.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in yükselen piyasa ülkeleri ile gelişmekte olan uluslar arasında dayanışma ve işbirliğini teşvik etmek ve uluslararası düzenin gelişimini ve küresel yönetişimi daha adil ve makul bir yöne doğru desteklemek için de Rusya'yla birlikte çalışmaya istekli olduğunu ekledi.