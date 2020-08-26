Çin ile Hindistan arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar

ABD ile ticaret ve koronavirüs konusunda arası gerilen Çin’e Hindistan’dan gözdağı geldi.

ABD’nin sürekli keşif uçaklarıyla Çin’in hava sahasını ihlal ettiği iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı. Çin ordusu, ABD casus uçaklarının Kuzey Askeri Bölgesi'nin uçuşa yasak bölgesine girdiğini duyurdu.

Bu gelişme sonrası Çin’e bir kötü haberde Hindistan’dan geldi.

Daha önce art arda açıklamalar sonrası Hindistan ile burun buruna kalan Çin’e misilleme geldi.

Rus hava savunma füzeleriyle silahlanmış Hint birliklerinin Çin sınırı yakınlarına konuşlandırıldığı bildirildi.

Konuşlandılar

Asia News International, Rus yapımı silahlara sahip Hint askerlerinin Çin’e yakın Doğu Ladakh'daki Gerçek Kontrol Hattı yakınlarında hazırlandığını duyurdu.

Basına konuşan kaynaklardan biri, "Rus menşeli Igla hava savunma sistemi ile silahlanmış Hint birlikleri, burada Hint hava sahasını ihlal etmeye çalışan herhangi bir düşman uçağına karşı konuşlandı’’ dedi.

Çinli askeri helikopterin, Galwan Vadisi ve Devriye Noktası 14 gibi bölgelerin yakınında Hindistan’ı taciz ettiği iddiaları gündeme geldi.

Askerler öldü

Binlerce yıllık iş birliği iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları sebebiyle bozulmuştu. 10 Mayıs'ta ve ardından 15 Haziran'da Çin ve Hindistan arasında yaşanan çatışmada çok sayıda askerin öldüğü bilgisi gelmişti.

Hindistan, Çin mallarına yasak getirerek Çinli iş adamlarına 'güvenlik izni' kısıtlamaları koydu.