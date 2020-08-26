  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin ile Hindistan arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar
Dünya

Çin ile Hindistan arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar

Çin ile Hindistan arasında yeni gerilim yaşandı. Hint birliklerinin Rus hava savunma füzeleriyle sınıra yerleştiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:42:00 - 2020-08-26 12:46:54
Çin ile Hindistan arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar

ABD ile ticaret ve koronavirüs konusunda arası gerilen Çin’e Hindistan’dan gözdağı geldi.

ABD’nin sürekli keşif uçaklarıyla Çin’in hava sahasını ihlal ettiği iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı. Çin ordusu, ABD casus uçaklarının Kuzey Askeri Bölgesi'nin uçuşa yasak bölgesine girdiğini duyurdu.

Bu gelişme sonrası Çin’e bir kötü haberde Hindistan’dan geldi.

Daha önce art arda açıklamalar sonrası Hindistan ile burun buruna kalan Çin’e misilleme geldi.

Rus hava savunma füzeleriyle silahlanmış Hint birliklerinin Çin sınırı yakınlarına konuşlandırıldığı bildirildi.

Konuşlandılar

Asia News International, Rus yapımı silahlara sahip Hint askerlerinin Çin’e yakın Doğu Ladakh'daki Gerçek Kontrol Hattı yakınlarında hazırlandığını duyurdu.

Basına konuşan kaynaklardan biri, "Rus menşeli Igla hava savunma sistemi ile silahlanmış Hint birlikleri, burada Hint hava sahasını ihlal etmeye çalışan herhangi bir düşman uçağına karşı konuşlandı’’ dedi.

Çinli askeri helikopterin, Galwan Vadisi ve Devriye Noktası 14 gibi bölgelerin yakınında Hindistan’ı taciz ettiği iddiaları gündeme geldi.

Askerler öldü

Binlerce yıllık iş birliği iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları sebebiyle bozulmuştu. 10 Mayıs'ta ve ardından 15 Haziran'da Çin ve Hindistan arasında yaşanan çatışmada çok sayıda askerin öldüğü bilgisi gelmişti.

Hindistan, Çin mallarına yasak getirerek Çinli iş adamlarına 'güvenlik izni' kısıtlamaları koydu.

ABD uçakları Çin’in yasak bölgesine girdi
ABD uçakları Çin’in yasak bölgesine girdi

Dünya

ABD uçakları Çin’in yasak bölgesine girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Koçtaş
Yaşam

Koçtaş

Koçtaş kimin? Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır? Koçtaş’ta ne satılıyor?
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı