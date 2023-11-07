  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye için resmen kıyamet alameti! “Olmaz” denilen oldu! Eyvah ki ne eyvah

Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

CHP Kurultayı öncesi “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi

Gram ve çeyrekte direnç noktası! Altın fiyatlarında takviye beklentisi

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Arabaların bagajını doldurup doldurup gidiyorlar

Cem Küçük’ten olay iddia! Yer yerinden oynayacak: Avucunu yalar

Ve o bomba proje hayata geçiriliyor! İlk uygulanacak iller açıklandı bile! Cepler dolacak, yüzler gülecek

Amerika'dan güvenlik taahhütü aldılar! Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları...

Hakan Fidan’ın masasındaki biblonun sırrı… Ay-yıldızın içine aldığı Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra Oda tv olayı küçümsemiş ama unuttuğu bir şey var
Dünya Çin ile Avustralya arasındaki buzlar eriyor
Dünya

Çin ile Avustralya arasındaki buzlar eriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:32:00 -
Çin ile Avustralya arasındaki buzlar eriyor

Uzun süredir ilişkilerinde sorunlar yaşayan Çin ve Avustralya arasındaki buzların erimeye başladığını gösteren bir temas gerçekleşti.

 

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing’de Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ve Yeni Zelanda’nın eski başbakanı John Key ile ayrı ayrı görüştü.

Wang Yi, Penny Wong’la yaptığı görüşmede, geçen yıl Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Bali Adası’nda Başbakan Anthony Albanese ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için istikamet çizdiğini hatırlatarak, bunun ardından gerçekleştirilen ikili üst düzey görüşmelerle karşılıklı anlayışın daha da pekiştirildiğini ve ilişkilerin iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Wang Yi, iki tarafın ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini sürdürmek için, olumlu gündemlere daha fazla odaklanması, birbirlerine rasyonel, dostane ve kapsayıcı bir şekilde bakması, olumlu, pragmatik ve nesnel politikalar izlemesi, fikir ayrılıklarını doğru bir şekilde ele alması, iş birliğini genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong görüşmede iki taraf arasında ticaret gibi alanlardaki diyalog ve iş birliğinde olumlu gelişmeler kaydedilirken fikir ayrılıklarının uygun bir şekilde ele alındığını ve ikili ilişkilerin iyileşmeye devam ettiğini kaydetti. Penny Wong, Çin’le ilişkilerin geliştirilmesinin Avustralya’nın çıkarlarına uyduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23