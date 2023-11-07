Çin ile Avustralya arasındaki buzlar eriyor

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing’de Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ve Yeni Zelanda’nın eski başbakanı John Key ile ayrı ayrı görüştü.

Wang Yi, Penny Wong’la yaptığı görüşmede, geçen yıl Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Bali Adası’nda Başbakan Anthony Albanese ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için istikamet çizdiğini hatırlatarak, bunun ardından gerçekleştirilen ikili üst düzey görüşmelerle karşılıklı anlayışın daha da pekiştirildiğini ve ilişkilerin iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Wang Yi, iki tarafın ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini sürdürmek için, olumlu gündemlere daha fazla odaklanması, birbirlerine rasyonel, dostane ve kapsayıcı bir şekilde bakması, olumlu, pragmatik ve nesnel politikalar izlemesi, fikir ayrılıklarını doğru bir şekilde ele alması, iş birliğini genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong görüşmede iki taraf arasında ticaret gibi alanlardaki diyalog ve iş birliğinde olumlu gelişmeler kaydedilirken fikir ayrılıklarının uygun bir şekilde ele alındığını ve ikili ilişkilerin iyileşmeye devam ettiğini kaydetti. Penny Wong, Çin’le ilişkilerin geliştirilmesinin Avustralya’nın çıkarlarına uyduğunu belirtti.

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