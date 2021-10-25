Çin ilan etti! Yasaklanıyor

Yeni Akit Ankara

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi tarafından ortaklaşa yayımlanan kılavuzda, Çin tarafından geçen Eylül’de ileri sürülen “2030 yılına kadar karbon salınımının zirveye ulaştırılması ve 2060 yılına kadar da karbon nötrün gerçekleştirilmesi” yönündeki hedeflere ulaşılması için yol haritası belirlendi. Kılavuza göre, yenilenebilir enerji tüketiminin oranı yüzde 80’in üzerinde olacak ayrıca enerji tüketimi ve karbon salınımı yüksek olan projelerin plansız şekilde uygulanmasının yasaklandığı kaydedildi. Kılavuza göre, 2025’e kadar Çin’de yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel kalkınmaya dayalı bir ekonomik sistem oluşturulacak ve önemli sektörlerde enerji kullanım verimliliği büyük ölçüde yükseltilecek; 2030 yılı itibarıyla enerji tüketimi bakımından kritik sektörlerdeki enerji kullanımı verimliliği, uluslararası çapta ileri standartlara ulaştırılacak, 2060 yılına kadar yeşil, düşük karbonlu, döngüsel bir ekonomik sistem ve temiz, güvenli, verimli bir enerji sistemi kapsamlı olarak kurulacak.

Yeşil tarım politikaları desteklenecek

Öte yandan, endüstriyel yapının iyileştirileceğinin vurgulandığı kılavuzda, yeşil tarımın teşvik edilmesinin yanı sıra çelik, demir dışı metaller, petrokimya, inşaat malzemeleri, ulaştırma ve inşaat gibi sektörlerde karbon salınımının zirveye ulaşmasının hızlandırılacağı bildirildi. Kılavuzda ayrıca, Çin’de yeni nesil bilgi teknolojisi, biyoteknoloji, yeni malzeme, ileri ekipman, yeni enerjili araçla havacılık ve denizcilik ekipmanları gibi yeni yükselen stratejik endüstrilerin gelişmesine hız verileceğine işaret edildi. Çin, mevcut durumda dünyada en çok karbondioksit salınımı gerçekleştiren ve aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına en fazla yatırım yapan ülke. Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin verilerine göre, Çin’in enerji tüketiminde temiz enerjinin payı son beş yılda yüzde 19,1’den yüzde 24,3’e yükseldi.