Çin hurması Bursa'mızı çok sevdi



Son yıllarda büyük ilgi görüyor "hünnap" Bursa’nın ova köylerinden toplanan hünnap pazarda 6 ile 12 lira arasında satılıyor. Anavatanı Çin olan ve artık Bursa köylerini çok sevip yetişen hünnap vitamin ve şifa kaynağı olduğu için ilgi görüyor. Hünnap meyvesini bu kadar sağlıklı yapan şey, içerdiği C vitamini.. Malum C vitamini vücuttaki serbest radikal hasarı azaltmaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan olarak biliniyor.

Hünnap meyvesi niasin (B3 vitamini) zenginliği sayesinde kan dolaşımını geliştiriyor. İçindeki kalsiyum, kemik gücünü artırmaya yardımcı olurken, magnezyum da kas tonusunu artırıyor.

DİĞER ADI ÇİN HURMASI

Hünnapa Çin hurması da denilmektedir. Bu meyve çeşidine bağlı olarak kiraz veya erik boyutunda olabilir. İnce, yenilebilir kabuk ile kaplı beyaz eti vardır. Çoğu kişi hâlâ ham ve yeşil olduğu zamanlarda yemeyi tercih eder. Meyve olgunlaştığı zaman yeşilden bazen kızıl kahverengi noktalar taşıyan, kahverengi veya morumsu bir renk alır. Tamamen olgunlaşmış bir hünnap meyvesi kuru üzüme biraz benzer şekilde tamamen kırmızı ve buruşuk görünüm alır.

Bilim adamları hünnapla ilgili birçok araştırma yapmış ve birçok deney gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların sonucunda görülmüştür ki hünnap hastalıkların çabuk iyleşmesini sağlamakta ve birçok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca özellikle siroz ve hebatit üzerinde faydalı olduğu kanısına varılmıştır

Faydaları Nelerdir?

Hünnap aspirin gibi, ateşi düşürüp ağrı ve stresi azaltır.



Zihnî yorgunluk, fizikî güçsüzlük veya ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında önerilir.

Romatizmal semptomlarının tedavisinde kullanılır.

İçeriğinde niacin, riboflavin, tiamin ağır konsantrasyonları ve A vitamini var. İlginç olan narenciyeden 100 kat daha fazla C vitamini taşıması..

Mineraller; kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko içerir.

HIV1 enfeksiyonun ilerlemesini geciktirir

Bitkinin yaprakları ishali kesmek için kulanılır. Bağırsak parazit ve solucanlarını döker.

Meyveleri, öksürük tedavisi ve diğer akciğer şikayetlerini gidermek için kullanılmaktadır.

Hünnap iç organların su toplamasını engeller.

Yaprakları tifo hastası çocukların tedavisinde kullanılır.



Çiçek hastalığı, kızamık ve suçiçeği gibi çocukların döküntülü ateş tedavisinde kullanılır.

Böbrekler ve mesane, boğaz, göğüs ve akciğerler faydalıdır.



Birçok ülke hünnabı, iyi bir kan temizleyici ve herhangi bir diyet için harika bir ek besin olarak kabul etmektedir.