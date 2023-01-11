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Dünya Çin Havayolu şirketi Guangzhou-İstanbul arası doğrudan uçuş başlattı
Dünya

Çin Havayolu şirketi Guangzhou-İstanbul arası doğrudan uçuş başlattı

Çin Güney Havayolu Şirketi, Guangzhou-İstanbul şehirleri arasında doğrudan uçuş başlattı

Yeniakit Publisher
2023-01-11 16:12:00 -
Çin Havayolu şirketi Guangzhou-İstanbul arası doğrudan uçuş başlattı

CNN tarafından yayınlanan habere göre, Çin Güney Havayolları bugün Guangzhou-İstanbul arası direkt uçuşları başlattı. Diğer yandan, Çin Havayolları yakında Beijing-Johannesburg, Chongqing-Ho Chi Minh Şehri ve Chongqing-Budapeşte arası direkt uçuşları başlatacak.

Bloomberg News tarafından yayınlanan habere göre, Çin’e girişte uygulanan zorunlu karantina uygulamasının iptal edildiği 8 Ocak günü yaklaşık 250 bin turist yurtdışından Çin’e girdi.

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