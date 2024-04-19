  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşaa düşmanı kesildi

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! 3 anlaşma imzalanacak!

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı: Fener'i bıraktım, artık o takımı tutuyorum

Milyonlarca emekliye refah paketi müjdesi! Kritik tarih açıklandı!

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası

Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama

Süleyman Soylu’dan flaş karar! Bizzat kendisi paylaştı! İşte bunu kimse beklemiyordu
Dünya Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı
Dünya

Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 18:20:00 -
Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

Çin'in, 2019'da Pekin'de düzenlenen törende tanıttığı "gizemli" keşif uçağı WZ-8, dünya gündeme bomba gibi düşerken ülke basını uzmanları tarafından konuyla ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı: toplamada işlevsel olabileceği yazdı! En gelen son haber: İlk kez gökyüzünde görüldü.

Sesten üç kat daha hızlı ve yaklaşık 30 kilometre irtifaya çıkabilecek kabiliyette olacağı kaydedilen Çin'in WZ-8 keşif uçağı, ilk olarak 2019 yılında karşımıza çıkmıştı.

Söz konusu gizemli uçak, şimdi ise Xian H-6 bombardıman uçağının altına yerleştirilmiş halde görüntülendi.

Çin'in "gizemli" WZ-8 keşif uçağını öncelikle Tayvan, Güney Kore, Japonya başta olmak üzere Güney Asya istihbarat faaliyetlerinde kullanması bekleniyor.
Kendi başına havalanamıyor

Xian H-6 bombardıman uçağının altında görülen ve mevcut drone'ların aksine kendi başına havalanamadığı kaydedilen WZ-8 keşif uçağının belirli bir irtifaya çıkmasının ardından gökyüzündeki seyrine başlayabildiği belirtiliyor.

İnsansız hava aracı WZ-8'in, uyduların etkin olamadığı bölgelerde istihbarat toplamada işlevsel olabileceği ifade ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23