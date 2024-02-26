Çin, güç kullanma hakkı var diyor! Katil İsrail ise Çin'in tutumu için esef verici dedi! Çok konuşulacak haber
İsrail katletmeye devam ederken Çin'in açıklamasına utanmadan böyle cevap verdi: Çin'in, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı olduğu" yönünde açıklamalarda bulunmasından üzüntü duyduğunu belirtti.
İsrail, Çin'in, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı olduğu" yönünde açıklamalarda bulunmasından üzüntü duyduğunu belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin'in 22 Şubat'taki duruşmada sarf ettiği sözlere tepki gösterildi.
Açıklamada, Ma'nın, "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı olduğu yönündeki açıklamalarının" esef verici olduğu kaydedildi.
"Bunun, 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği terörist eylemlerin desteklenmesi" şeklinde yorumlanabileceği kaydedilen açıklamada, "Çin, Hamas'ın neden Ma'nın açıklamalarını övdüğünü kendisine sorması gerekir." ifadelerine yer verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin, UAD'nin 22 Şubat'taki duruşmasında, "İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgalinde uyguladığı baskı politikası ve pratiklerinin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tümüyle gerçekleştirmesini engellediğini" söylemişti.
Ma, "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı vardır. Kendi kaderini tayin hakkı için silahlı mücadele, terörist eylemlerden farklıdır." demişti.
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