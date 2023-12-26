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Dünya Çin geliştirdi, tarihi çıkış! Haijing sistemi resmen başladı: 'Petrol 720' adlı dev gemi ile Endonezya'ya gidiyor
Dünya

Çin geliştirdi, tarihi çıkış! Haijing sistemi resmen başladı: 'Petrol 720' adlı dev gemi ile Endonezya'ya gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-26 18:05:00 - 2023-12-26 18:07:11
Çin geliştirdi, tarihi çıkış! Haijing sistemi resmen başladı: 'Petrol 720' adlı dev gemi ile Endonezya'ya gidiyor

Çin'de geliştirilip üretilen denizaltı kablosuyla çalışan deniz sismik araştırma ve veri toplama ekipmanı olan "Haijing" sistemi ilk kez yurt dışında sismik keşif teknolojisi hizmetleri sunuyor. .

Çin'de geliştirilip üretilen denizaltı kablosuyla çalışan deniz sismik araştırma ve veri toplama ekipmanı olan "Haijing" sistemi ilk kez yurt dışında sismik keşif teknolojisi hizmetleri sunuyor.

"Haijing" sistemi önceki gün Çin’in ilk yerli büyük derin deniz jeofizik keşif gemisi olan “Denizde Petrol 720” adlı gemiyle Endonezya’ya gitmek üzerine Zhanjiang Limanı’ndan yola çıktı.

Eylül 2022’den bu yana “Denizde Petrol 720” adlı gemide kullanılan “Haijing sistemi” Çin’in karasularında toplam 6 bin 552 metrekarelik alanı kapsayan 5 bölgede üç boyutlu sismik keşif çalışmalarını gerçekleştirdi.

Son yurt dışı hizmetinden önce ise “Haijing” sistemi Zhujiang nehir ağzı havzası yakınlarında 3 bin metreye kadar derinlikte üç boyutlu sismik veri toplama işlemini başarıyla tamamladı.

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