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Otomotiv Çin elektrikli otomobiller piyasaya damga vurunca küresel haydut kafasını çıkardı! ABD’den Çin’e ambargo girişimi
Otomotiv

Çin elektrikli otomobiller piyasaya damga vurunca küresel haydut kafasını çıkardı! ABD’den Çin’e ambargo girişimi

Yeniakit Publisher
2024-02-09 08:58:00 -
Çin elektrikli otomobiller piyasaya damga vurunca küresel haydut kafasını çıkardı! ABD’den Çin’e ambargo girişimi

Biden yönetimi, ABD'nin veri güvenliği konusundaki endişelerinin arttığı bir ortamda Çin'den ithal edilen "akıllı arabalar" ve ilgili bileşenlerin ithalatını kısıtlamayı düşünüyor.

Bloomberg News'in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, ABD'nin veri güvenliği konusundaki endişelerinin arttığı bir ortamda Çin'den ithal edilen "akıllı arabalar" ve ilgili bileşenlerin ithalatını kısıtlamayı düşünüyor.

Habere göre, Çinli üreticilerin otomobil ve parçalarını Meksika gibi üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye taşımasını önlemek amacıyla, önlemlerin nerede monte edilirse edilsin Çin menşeli elektrikli araçlar ve parçalar için de geçerli olacağı belirtildi.

Bloomberg, söz konusu tedbirlerin ABD'nin veri konusunda endişeleri olan diğer ülkeler için de geçerli olabileceğini söyledi.

Haberde, ABD'li yetkililer özellikle elektrikli araçlar ve diğer bağlantılı ve otonom araç türleri de dahil olmak üzere akıllı otomobiller tarafından toplanan veri yığınları konusunda endişe duydukları ifade edildi.

Genel olarak veri gizliliğini sağlamayı amaçlayan ayrı bir kararnamenin önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor ve yetkililer ayrıca Başkan Donald Trump tarafından Çin elektrikli araçlarına uygulanan %27,5 oranındaki gümrük vergisinde yapılacak düzenlemeleri de değerlendiriyor.

 

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