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Dünya

Çin, dünyada bir ilki gerçekleştirerek haber sunan yapay zekayı tanıttı

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Çinli teknoloji şirketi Sogou ile geliştirdiği dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka özelliği olan haber sunucusunu tüm dünyaya tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:48:00 -

Günümüzde neredeyse her alanda faaliyet gösteren yapay zeka teknolojisi haber programlarında da yeniliklere kapı açıyor.

Sogou şirketi, yapay zeka destekli Mesleki Avatar teknolojisini kullanarak, 3D modelleme ile insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturdu. Bu avatarlar, insan haber spikerlerini taklit ederek doğal bir şekilde haber sunma kabiliyetine sahip.

Yüz tanıma, animasyon ve transfer öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde avatar insanların yüz ifadelerini, seslerini, davranışlarını hatta dudak hareketlerini taklit etmesini sağlıyor.

Yapay zeka haber sunucusunun, Çin'in yıllık en büyük yasama toplantıları olan Two Sessions'ı sunması hedefleniyor.

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