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Aktüel

Çin donanmasının ülkede üretilen uçak gemisi deneme seferleri yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:13:57 -
Çin donanmasının ülkede üretilen uçak gemisi deneme seferleri yapıyor

PEKİN (AA) - Çin'de donanmaya ait, bütünüyle Çin üretimi olan tek uçak gemisinin deneme seferleri yaptığı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, silahlarının test edilmesi ve mürettebatın eğitimini artırmak amacıyla Şandong uçak gemisiyle deniz talimlerinin planlandığı gibi yapıldığını söyledi.

Şandong, Çin'in hurda olarak Ukrayna'dan satın aldığı ve yeniden tefriş ettiği Liaoning'den sonra hizmete giren ikinci Çin uçak gemisi oldu.

Her iki gemide de uçuş güvertesi, Sovyet tasarımlarına dayanıyor.

Pekin yönetimi, uçak gemilerine sahil hattını ve ticaret yollarını korumak için ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Liaoning uçak gemisinin nisan ayında Japonya ile Tayvan arasındaki uluslararası sularda seyrettiği bildirilmişti.



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