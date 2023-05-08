Çin Dışişleri Bakanı en kısa sürede Avrupa ülkelerini ziyaret edecek! Çin'den dikkat çeken o ülkle seçimleri

Çin Dışişleri Bakanı Avrupa ülkelerini ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gangın Almanya, Fransa ve Norveçi ziyaret edeceği bildirildi. Avrupa ülkelerinde mevkidaşları ve diğer yetkililerle temaslarda bulunacak olan Çin Gang, ziyaretlerinde Çin-Avrupa ilişkilerini yeni bir boyuta taşımak için diyalog ve iletişimi geliştirmeyi hedefliyor. Ziyaretin iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve BM çerçevesindeki çok taraflı işbirliklerini de kapsayacağı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Bakan Çin Gang'ın 8-12 Mayıs arasında Avrupa ülkelerini ziyaret edeceğini duyurdu.Sözcü Vang, Çin Gang'ın ziyaretleri kapsamında Almanya, Fransa ve Norveç'te mevkidaşları ve diğer yetkililerle temaslarda bulunacağını belirtti.

Çin ve Almanya'nın 50 yıl önceki diplomatik ilişkilerini başlatmasından itibaren karşılıklı eşitlik ve saygı temelinde farklılıklarını rafa kaldırarak kazan kazan sonuçlarına dayalı işbirliğini geliştirdiğini vurgulayan Vang, bunun yalnızca ikili bağları değil Çin-Avrupa ilişkilerini de yeni bir boyuta taşıdığını dile getirdi

.Vang, Çin Gang'ın, ziyaretinde, Çin ile Almanya arasındaki "çok yönlü stratejik ortaklık" olarak tanımladığı ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimi için diyalog ve iletişimin daha fazla geliştirilmesine odaklanacağını ifade etti.Çin ile Fransa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan "iki bağımsız büyük ülke" olduğunu vurgulayan Vang, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay Çin'e yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki ülke arasında stratejik iletişimin ve uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği ve eş güdüm sağlanması gerektiğini vurguladıklarını kaydetti. Vang, gelecek yıl Çin ve Fransa'nın diplomatik ilişkilerini kurmasının 60. yıl dönümü ve "2024 Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı" vesilesiyle üst düzey siyasi ilişkilerin ve halklar arasındaki etkileşimlerin artırılmasına yönelik görüşmeler yürütüleceğini bildirdi. Çin Gang'ın Avrupa turunun son durağında ziyaret edeceği Norveç'in son yıllarda ticaret, denizcilik, çevre ve kış sporları alanlarında Çin ile işbirliğini geliştirdiğine dikkati çeken Vang, ziyaretin iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve BM çerçevesindeki çok taraflı işbirliklerini yeni bir boyuta taşımayı amaçladığını kaydetti.

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Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in Afganistan'ın en kısa sürede kendi ayakları üzerinde durmasında ve barış, istikrar, kalkınma ve refahın sağlanmasında yardıma hazır olduğunu belirtmişti.