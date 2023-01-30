Çin devlet medyasından beklenmedik, müthiş iddia ortaya atıldı! Türkiye'nin nükleer silahı var

Çin devlet medyası Sohu'nun iddiasına göre, ABD, Rusya, Hindistan gibi diğer ülkelerinde analizinin yapıldığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"2. Dünya Savaşı'nın üzerinden 70 yıl geçti, galip ülkeler, mağlup ülkeler ve mağlup olmayan ülkeler gibi çeşitli ülkeler var, ancak o zamandan bu yana uzun bir zaman geçti, teknolojik ve ekonomik koşullar muazzam değişikliklere uğradı, nükleer füzeler daha gelişmiş hale geldi.

Havacılık ve navigasyon teknolojisi büyük bir hızla ilerledi ve modern askeri güçlerin yıkıcı gücü arttı, şimdi yeni bir dünya savaşı başlasa hangi ülke kazanır?

İşte savaşı kazanabilecek adaylardan birincisi Türkiye. Türkiye'nin askeri bütçesi üst sıralardaki ülkelere kıyasla çok küçüktür. Ancak büyük bir donanmaya ve hava kuvvetlerine sahiptir.

Farklı tehditler nedeniyle Türkiye askeri yeteneklerini artırmak için askeri sanayisini güçlendirmeyi ve hava kuvvetleri ve donanmasının yeteneklerini artırmaya çalışıyor. Aynı zamanda nükleer silah sahibi olan Türkiye 3. Dünya savaşının patlak vermesi durumunda şaşırtıcı bir karanlık at olarak ortaya çıkabilir. yenialanya'nın aktardığı haberde: Milattan önce 1286 civarında bugünün Türkiyesi'nde Hitit Krallığı ve İkinci Ramses dönemindeki Mısır dünyanın en eski antlaşması olan ittifak antlaşmasını imzaladı.

Yaklaşık 3 bin yıl önce Türkiye barışın herşeyin üstünde olduğunu farketti ve bu kavramı hala uyguluyor. Bunu sadece Türkler değil tüm insanlık hatırlamalıdır" ifadeleri kullanıldı