Çin Devlet Başkanı'ndan Trump mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaina Trump için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Mesajında Şi Cinping, kendisi ve eşi Peng Liyuan ile birlikte, Trump çiftine acil şifalar dilediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks’in koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Mesai arkadaşlarının birçoğu Kovid-19’a yakalanan Trump, Hicks’in ardından kendisi ve eşinin de test sonucunun pozitif olduğunu söylemişti. Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Trump, “Bu akşam eşim ve ben Covid-19 testinde pozitif çıktık. Karantinamıza ve iyileşme sürecimize hemen beraber başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün sabah saatlerinde, Trump’ın durumunun kötüye gittiği ve tedavi için Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklanmıştı.