Çin Devlet Başkanı'ndan skandal çağrı! "İslam çinlileştirilmeli"

Şi, yerel yöneticilere bu bölgede yasa dışı dini faaliyetleri etkili bir şekilde kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

2022 yılından bu yana Müslüman Uygur Türklerinin çoğunlukta yaşadığı Sincan’a ikinci ziyaretini gerçekleştiren ziyaret eden Şi Cinping, özerk bölgenin başkenti Urumçi’de konuştu.

Cinping burada yaptığı konuşmada, “önceliğin her şeyden önce sosyal istikrarı korumak olduğunu" ve bu istikrarı özerk bölgenin "kalkınmasını sağlamak için kullanmak" olduğunu vurguladı.

Terörizm ve bölücülüğe karşı mücadelenin güçlendirilmesini isteyen Çin Devlet Başkanı, hukuka saygı ilkesiyle, toplumsal istikrarın artırılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

BM ve diğer uluslararası insan hakları kuruluşları, Çin’i özerk bölgedeki Müslümanlara baskı uygulamak ve ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçluyor.

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ABD, Çin’i bu bölgede Müslüman azınlığa “soykırım” uygulamakla suçluyor. Bu bölgedeki zorunlu çalışma kampları Çin’e yönelik eleştirilerin odak noktasını oluşturuyor.

Pekin ise bu suçlamaları reddediyor ve bu kampların gönüllü meslek kursları olduğunu iddia ediyor.