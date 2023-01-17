Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Nepal'deki uçak kazası için taziye mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için mevkidaşı Bidya Devi Bhandari'ye taziye mesajı gönderdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade ederek, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Nepal'de Katmandu-Pokhara seferini yapan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüş, kazada 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.