Çin devi Türkiye kararını resmen ilan etti: 2023'e girmeden yapacağız

Türkiye'de kurduğu fabrikayla Gebze'de üretime başlayan Çin'li teknoloji devi Vivo, Türkiye'ye yatırıma devam ediyor.

İlk etapta toplam 20 milyon dolarlık yatırımla açılan ve 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan fabrikada markanın 'Y serisi' akıllı telefonları üretiliyor hem yurtiçi pazara sunuluyor hem de ihraç ediliyor.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika 12 bin metre kare büyüklüğünde olan fabrikada üretimi artırmak isteyen Vivo, harekete geçti.

Yeni akıllı telefon modeli Vivo V25 5G Türkiye tanıtımında açıklamalarda bulunan vivo Türkiye yatırımcısı Li Jianhua, küreselde yaşanan sorunları bir kriz değil fırsat olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek 'Türkiye yatırımlarımız uzun vadeli, Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek, 4.çeyrete yeni üretim bandımızı devreye sokacağız. Artık daha fazla cihaz üretmenin yanından istihdama da ek katkı sağlayacağız. Aynı zamanda tedarik zincirine de yatırım yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Türkiye pazarına sunulan yeni Vivo V25 5G'nin tasarım ve teknik özelliklerini ise Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran aktardı.

MediaTek Dimensity 900 yongası yer alan telefonda 128/256 GB depolama alanı yer alıyor. 8 ve 12 GB ram seçenekleri ile gelen Vivo V25 5G'nin kamera özellikleri ön planda tutulmuş durumda. OİS destekli 64 MP'lik ana kameraya ek olarak 8 MP'lik ultra geniş açı ve 2 MP'lik macro kamerasına ek 50 MP'lik göz odaklamalı selfie kamerası yer alıyor.

Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sisteminin çalıştığı cihazda Blueatoot 5.2, Wi-Fi 802.11ac ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefon için gerekli olan enerji ise 4500mAh boyutundaki 44W hızlı şarj destekli pil ile sağlanıyor.

Kaynak: Haber7