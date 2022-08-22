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Ekonomi Çin devi gözünü Türkiye'ye dikti! Sürpriz karar
Ekonomi

Çin devi gözünü Türkiye'ye dikti! Sürpriz karar

Dünyada önemli yer bulan e-ticaret şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Son olarak Çin devi harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 10:40:00 - 2022-08-22 10:45:17
Çin devi gözünü Türkiye'ye dikti! Sürpriz karar

Dünya e-ticaret devleri Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Türk e-ticaret ekosisteminin yabancı yatırımcının radarına girmesinin, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinde çarpan etkisi oluşturacağına işaret ediliyor.

Türkiye'nin hem jeopolitik konumundan dolayı lojistik merkezi olarak, hem de fiyat avantajlı kaliteli üretim merkezi olarak dev e-ticaret şirketlerinin dikkatini çektiğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, "En son Rus e-ticaret devi Ozon.ru Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Üreticinin ve satıcıların buradan Rusya'ya e-ihracat yapabilmeleri için aracılık edecekler. Geçtiğimiz aylarda da Çinli e-ticaret devi JD (Jing Dong) Türkiye'de PTT e-Mağaza ile işbirliğine gitmişti. Bu işbirliği de Çin'e e-ihracatı kapsıyor. Şirket lojistik anlamında Türkiye'nin coğrafi konumundan da faydalanmak istiyor" dedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türk e-ticaret ekosisteminin yabancı yatırımcının radarına girmesinin, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinde çarpan etkisi oluşturacağına işaret eden Çiğdemli, "Özellikle tekstil ve ayakkabıda avantajlı konumdayız. Türkiye e-ticaret pazarı büyümeye devam eden bir pazar olmakla birlikte, e-ihracat alanında da lider ülke konumuna gelebilecek bir potansiyele sahip. Özellikle Çin ve Rusya gibi nüfusu bizden kat kat fazla olan ülkelerden gelen yatırımları iyi değerlendirirsek, jeopolitik konumumuzun da katkısıyla dünyanın e-ticaret merkezi olabiliriz" diye konuştu.

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