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Dünya Çin, deniz petrol sahasında elektrik üretimine başladı
Dünya

Çin, deniz petrol sahasında elektrik üretimine başladı

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi’nin (CNOOC) Tianjin şubesinden verilen bilgiye göre, Çin’deki en büyük boyutlu deniz petrol sahası açık deniz elektrik projesi olan Bozhong-Kenli projesi, bugün elektrik tedariğini başarıyla sağladı. Böylece Bozhong-Kenli açık deniz elektrik uygulama projesinin kapsamlı hizmete girmesi için temel atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 13:50:00 -
Çin, deniz petrol sahasında elektrik üretimine başladı

Yeni Akit  Ankara

CNOOC Bohai Denizi Petrol Sahası Açık Deniz Elektrik Uygulama Projesi, Hebei, Liaoning ve Shandong dahil üç eyalette yer alıyor. Bunlardan Shandong eyaletinde yer alan Bozhong-Kenli Petrol Sahası Açık Deniz Elektrik Uygulama Projesi, Çin’deki örneklerinin en kapsamlı ve en büyük elektrik yüküne sahip olanı.

Bozhong-Kenli Petrol Sahası Açık Deniz Elektrik Uygulama Projesi’nin hizmete girmesi, Bohai Denizi Petrol Sahası dahil elektrik şebekesini zenginleştirecek ve denizde elektrik tedariğinin istikrarının yükseltilmesi, enerji yapısının optimize edilmesi, yeşil ve düşük karbonlu enerji transferinin ilerletilmesinde büyük önem taşıyacak.

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