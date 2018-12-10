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Çin çok sayıda Apple modelinin satışını yasakladı

- Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm, Çin'de mahkeme kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurdu

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:28
Çin çok sayıda Apple modelinin satışını yasakladı

LONDRA (AA) - Çin'de, Apple'ın birçok modelinin patent ihlali nedeniyle satışının yasaklandığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'ın Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, "Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası, yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır." denildi.

Apple'ın açıklamasında, davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğu ileri sürüldü.

Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mıng'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:28
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