0553 313 94 23

Çin çağrı yaptı! 'Teslim olun'

Çin'in Uygur Bölgesi'nde yer alan Hami şehri yönetimi, Uygurlu kişilere teslim olmaları yönünde çağrı yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
Çin çağrı yaptı! 'Teslim olun'

Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hami şehri yönetimi bir açıklama yayınlayarak "terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla zehirlenmiş kişileri" yetkililere teslim olmaya çağırdı.

Hami şehrinin resmi sosyal medya hesabından yapılan çağrıda "30 gün içinde teslim olup suçlarını itiraf edenlerin belki de ceza almayacakları" duyuruldu.

Yapılan açıklamada yetkililer, "muhafazakar İslami davranışları, insanların tüm hayatlarını Kuran'a göre düzenlemesini desteklemeyi, başkalarını televizyon izlemekten, içki içmekten, sigara içmekten ve düğünlerde dans etmekten alıkoymayı" itiraf edilmesi gereken suçlar şeklinde sıraladı.

Devlet tarafından verilen yardımları "haram" diyerek kabul etmemek ve hükümetin kimlik sistemini açıktan reddetmek de teslim olunmayı gerektiren suçlar listesinde yer aldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
  1. Çin
  2. Uygur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaciğer yağlanmasına akupunkturla tedavi
    1. Karaciğer yağlanmasına akupunkturla..
    2. Çelik fabrikasında ızgaraya sıkışan..
    3. FETÖ'nün skandal soruları ortaya çıktı!
    4. Benzinde yeni indirim! Bu gece başlıyor
    5. Denizli MHP belediye başkan adayı Ebru..
    6. Demir korkuluklara sıkışan köpeği..
    7. MHP belediye başkan adayları 2019 son..
    8. Kestiği ağacın altında kalan işçi..
    9. AB'den Türkiye'ye mülteci yardımı! 3..
    10. Carlos Kameni, takıma geri dönüyor
    11. Çin çağrı yaptı! 'Teslim olun'
    12. Çocuklarda karın ağrısı naz olmayabilir
    13. Hamit Altıntop, Bağcılar'da..
    14. TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki..
    15. Ankara'da dev operasyon! 1 milyon 700..
    16. Yeşil sahalarda görülmemiş olay! El..
    17. Vladimir Putin, İstanbul'dan ayrıldı
    18. Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu:..
    19. Rus bakan müjdeyi verdi! '2019'da..
    20. Oburluğu önlemek için...
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor