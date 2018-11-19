Çin çağrı yaptı! 'Teslim olun'

Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hami şehri yönetimi bir açıklama yayınlayarak "terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla zehirlenmiş kişileri" yetkililere teslim olmaya çağırdı.

Hami şehrinin resmi sosyal medya hesabından yapılan çağrıda "30 gün içinde teslim olup suçlarını itiraf edenlerin belki de ceza almayacakları" duyuruldu.

Yapılan açıklamada yetkililer, "muhafazakar İslami davranışları, insanların tüm hayatlarını Kuran'a göre düzenlemesini desteklemeyi, başkalarını televizyon izlemekten, içki içmekten, sigara içmekten ve düğünlerde dans etmekten alıkoymayı" itiraf edilmesi gereken suçlar şeklinde sıraladı.

Devlet tarafından verilen yardımları "haram" diyerek kabul etmemek ve hükümetin kimlik sistemini açıktan reddetmek de teslim olunmayı gerektiren suçlar listesinde yer aldı.