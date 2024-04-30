Çin bu sefer Filistin'de devrede: 'Hamas ve El Fetih birleşme görüşmeleri konusunda anlaştı'

Çin, Orta Doğu ve Afrika'da son yıllarda hamleleri ile Batı bloğuyla karşı karşıya gelirken yeni bir hamle Filistin konusunda geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'in Pekin'deki birlik görüşmelerinde diyalog yoluyla uzlaşma arayışına yönelik siyasi iradelerini ifade ettikleri belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak için diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlenen basın toplantısında, “Çin'in daveti üzerine Hamas ve El Fetih temsilcileri Filistin uzlaşısını teşvik etmek üzere derin ve samimi bir diyalog gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz günlerde Pekin'e geldiler. İki taraf diyalog sürecini devam ettirme ve Filistin birliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çaba gösterme konusunda mutabık kaldılar” açıklamasında bulundu.

Sözcü, iki tarafın da 'diyalog yoluyla uzlaşmaya varılması yönündeki siyasi arzuyu' dile getirdiğini ve Çin'in Filistin halkına verdiği destekten duydukları derin takdiri ifade ettiklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin ulusal otoritesinin güçlendirilmesini desteklediğini ve tüm Filistinli grupların diyalog ve istişare yoluyla uzlaşma sağlamalarını ve dayanışmayı arttırmalarını desteklediğini söylemişti.

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