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Aktüel Çin, BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesini eleştiren ABD'yi "siyasi virüs" yaymakla suçladı
Aktüel

Çin, BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesini eleştiren ABD'yi "siyasi virüs" yaymakla suçladı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:54:07 -
Çin, BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesini eleştiren ABD'yi "siyasi virüs" yaymakla suçladı

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin, hak ihlalleriyle suçlanan Rusya ile Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine seçilmesini eleştirmesine tepki gösterdi.

Sözcü Cao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiği ve uluslararası topluluğa karşı durduğu için suçlama yapacak durumda değil." dedi.

Cao, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'in BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesine yönelik eleştirisine tepki göstererek "Çin, ABD'yi 'siyasi virüs' yaymayı durdurmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye ırkçılık ithamlarında bulunan Cao, "ABD, vatandaşlarının insan haklarını korumak için çaba sarf etmelidir; yani ırkçılığı ve polis şiddetini ortadan kaldırın. ABD, insan haklarını başkalarının içişlerine karışmak için bir bahane olarak kullanmayı bırakmalı." diye konuştu.

Pompeo, "insan hakları ihlali yapan" ülkelerin konseye seçilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek "ABD, otoriter rejimlerin BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesini kınıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM organı 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyine seçilen 15 yeni ülke arasında, hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya da yer almıştı.

BM Genel Kurulundaki oylamada Konseye seçilen diğer ülkeler arasında Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer almıştı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021'den itibaren Konseyde 3 yıl görev yapacak.


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