'Çin bizi işgal edecek!'

Tayvan'da Ukrayna olma endişesi yetkililerin açıklamalarına yansımaya başladı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretini Tayvan’ın olası işgali için hazırlık ve bölgede kontrolünü artırmak için bahane olarak kullandığı belirtilirken Pekin yönetiminin bu hamleye bir süredir hazırlandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Joseph Wu gazetecilere yaptığı açıklamada Çin’in denizde ve hava gerçekleştirdiği son askeri tatbikatların Tayvan Boğazı’ndaki statüyü değiştirmeye yönelik olduğunu söyleyerek Çin’in gerçek bir işgal için harekete geçebileceği uyarısında bulundu.

“Tayvan Boğazı’nda iki ülke arasındaki deniz sınırı boğazdaki statükonun sembolü ve on yıllardır mevcut statükonun korunmasını sağlıyor” diyen Wu “Bu durum son günlerde Çin’in gerçekleştirdiği tatbikatlarla erozyona uğradı ve bölge güvenliğini, istikrarını ve özellikle Tayvan’ın güvenliğini etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Çin’in ihtiraslarının Tayvan ile sınırlı kalmayacağı uyarısında bulunan Wu, Pekin’in Doğu ve Güney Çin Denizi’nde kontrolünü genişleterek Tayvan Boğazı’nın iki tarafını da ele geçirmek istediğini ve tüm bölgeyi kendi iç denizi haline getirmekte kararlı olduğuna dikkat çekti.

“Çin’in hamlelerinin hem Japonya hem de Güneydoğu Asya’daki dostlarımızı fazlasıyla tedirgin ettiğinden eminim” diyen Wu bu konuda tüm ülkelerin aynı gemide olduğuna dikkat çekti.

Çin Çarşamba- Pazar günleri arasında iki ülkenin deniz sınırına 120 savaş uçağı yollarken Tayvan bu hamleye çok sayıda uçak ve araç kaldırarak, telsiz uyarıları ve aktiviteleri izlemek için kara konuşlu füze sistemleri yerleştirerek cevap verdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ada etrafında 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisi tespit edildiğini, 21 Çin savaş uçağının deniz sınırının doğusuna ve adanın güneybatı hava savunma tanımlama bölgesine geçtiğini söyledi.

Pekin yönetimi Pelosi’nin ziyareti sonrası ada üzerinde baskısını sürdürürken Çin ordusu Salı günü Tayvan yakınlarında askeri tatbikatlarına devam ediyor. Çin, gerçekleştirilen ziyareti ABD’nin 50 yıl önce Tayvan hükümetini resmi olarak tanımayacağına dair taahhütlerinin ihlali olarak tanımladı.

Tayvan hükümetinin Tayvan ve Çin’in farklı yetki alanlarına sahip birbirlerine tabi olmayan iki ülke oldukları görüşünü tekrarlayan Wu Çin’in askeri aktivitelerinin uluslararası yasalara göre adanın haklarını çiğnediğini ancak Taipei’nin sağduyulu kalmaya devam edeceğini kaydetti. Wu Tayvan’daki çoğunluğun Pelosi’nin ziyaretini desteklediğini sözlerin ekledi.